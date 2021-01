Inter-Juventus 2-0, le pagelle di CalcioWeb: spallata scudetto ai bianconeri, Cristiano Ronaldo un fantasma (Di domenica 17 gennaio 2021) Una partita di grande intensità tra due squadre in lotta per lo scudetto, le indicazioni dopo la sfida di oggi sembrano nette. Si è concluso il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, protagonisti a sorpresa come emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Conte ha meritato la vittoria, già dal primo minuto è entrata in campo con la giusta cattiveria. Male invece la compagine di Andrea Pirlo, tanti calciatori sottotono, si salva solo il difensore Chiellini, malissimo Cristiano Ronaldo. Un gol per tempo, apre Vidal (il cileno nella bufera per aver baciato lo stemma della Juventus), a chiudere i conti Barella su perfetto assist di Bastoni. Finisce 2-0, in alto ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 gennaio 2021) Una partita di grande intensità tra due squadre in lotta per lo, le indicazioni dopo la sfida di oggi sembrano nette. Si è concluso il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A tra, protagonisti a sorpresa come emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La squadra di Conte ha meritato la vittoria, già dal primo minuto è entrata in campo con la giusta cattiveria. Male invece la compagine di Andrea Pirlo, tanti calciatori sottotono, si salva solo il difensore Chiellini, malissimo. Un gol per tempo, apre Vidal (il cileno nella bufera per aver baciato lo stemma della), a chiudere i conti Barella su perfetto assist di Bastoni. Finisce 2-0, in alto ...

