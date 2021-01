Giuseppe Conte si indigna per i giochi di palazzo? I due precedenti che lo dovrebbero far tacere (Di domenica 17 gennaio 2021) Il premier Conte in questa crisi di governo cerca di passare come lo statista che lavora indefessamente per il bene del paese mentre gli altri tramano alle sue spalle per interessi personali e giochi di palazzo. Cerca di ripetere con Renzi lo stesso schema che aveva messo in campo quando la crisi di governo l'aveva provocata Salvini. A livello di popolarità, avere contro Renzi, oggi, giova a Conte. Guardando alla sostanza delle cose, però, sarebbe il caso di usare un po' di logica e coerenza. Conte non è la persona indicata per indignarsi contro i giochi di palazzo. La sua figura nasce ex novo nel panorama della politica italiana proprio da un gioco di palazzo. Per l'esattezza, da due giochi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il premierin questa crisi di governo cerca di passare come lo statista che lavora indefessamente per il bene del paese mentre gli altri tramano alle sue spalle per interessi personali edi. Cerca di ripetere con Renzi lo stesso schema che aveva messo in campo quando la crisi di governo l'aveva provocata Salvini. A livello di popolarità, avere contro Renzi, oggi, giova a. Guardando alla sostanza delle cose, però, sarebbe il caso di usare un po' di logica e coerenza.non è la persona indicata perrsi contro idi. La sua figura nasce ex novo nel panorama della politica italiana proprio da un gioco di. Per l'esattezza, da duedi ...

ricpuglisi : NON CI POSSO CREDERE. Giuseppe Conte, 25 luglio 2019: 'Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze al… - LegaSalvini : +++++ GROSSI GUAI PER GIUSEPPI! L'UDC SI SFILA: 'RESTIAMO CON IL CENTRODESTRA', LA CACCIA AI RESPONSABILI SI COMPLI… - fattoquotidiano : Se fossi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel chiedere al Parlamento di rinnovare la fiducia al governo,… - adrianobusolin : 'Per poi giocarsi il rinnovo'. #Bisignani bombarda #Mattarella: 'Perché vuole a tutti i costi salvare Giuseppe… - kalat75 : RT @AndreaM_Zerbini: Chi è che dice che all'estero non capiscono la nostra #crisigoverno? #RecoveryFund, se il piano è questo meglio che C… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Conte e i tormenti al governo: «Per vincere basta un voto in più» Corriere della Sera Conte va alla sfida del Senato "O noi o le elezioni anticipate"

Il premier Giuseppe Conte sembra pronto alla guerra forte di una minaccia: o noi oppure le elezioni anticipate. Idea che in effetti non piace a molti a Palazzo Chigi anche perché, non ci vuole molto a ...

Crisi di governo, cosa può succedere: Conte ter al 40%, solo il 10% all'ipotesi nuovo premier

Crisi di governo, ecco la possibile evoluzione con le quattro ipotesi sul tavolo. CONTE TER 40% Il premier supera il test della fiducia in aula Gli osservatori assegnano un 40% ...

Il premier Giuseppe Conte sembra pronto alla guerra forte di una minaccia: o noi oppure le elezioni anticipate. Idea che in effetti non piace a molti a Palazzo Chigi anche perché, non ci vuole molto a ...Crisi di governo, ecco la possibile evoluzione con le quattro ipotesi sul tavolo. CONTE TER 40% Il premier supera il test della fiducia in aula Gli osservatori assegnano un 40% ...