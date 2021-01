Gaffe di Giulia Stabile ad Amici su Verissimo e Maria si scusa (Di domenica 17 gennaio 2021) La conduttrice di Amici si toglie dall’imbarazzo e si scusa per la figuraccia con Silvia Toffanin Maria De Filippi chiede alla ballerina della scuola di Amici, Giulia Stabile, di annunciare che la puntata del talent di Canale 5 è finita e che dopo ci sarà il talk show Verissimo con Silvia Toffanin. “Giulia, devi dire che la puntata è finita e devi dare la linea a Verissimo”, le dice la De Filippi. Ma la dolcissima Giulia non ricorda il nome della presentatrice di Verissimo, così con la sua ingenuità che la contraddistingue, dopo aver palesato una certa difficoltà, chiede: “Lo dico io?!? Come si chiama la ragazza di Verissimo?”, esclama la diciottenne romana. Da qui interviene Queen ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) La conduttrice disi toglie dall’imbarazzo e siper la figuraccia con Silvia ToffaninDe Filippi chiede alla ballerina della scuola di, di annunciare che la puntata del talent di Canale 5 è finita e che dopo ci sarà il talk showcon Silvia Toffanin. “, devi dire che la puntata è finita e devi dare la linea a”, le dice la De Filippi. Ma la dolcissimanon ricorda il nome della presentatrice di, così con la sua ingenuità che la contraddistingue, dopo aver palesato una certa difficoltà, chiede: “Lo dico io?!? Come si chiama la ragazza di?”, esclama la diciottenne romana. Da qui interviene Queen ...

