A Foss Solevaag lo slalom di Flachau, Moelgg 13° (Di domenica 17 gennaio 2021) Primo trionfo in carriera per il norvegese Foss Solevaag: nello slalom di Flachau, dopo il quarto posto di ieri, è stato il migliore sia nella prima che nella seconda manche. In 1'46"23 ha messo in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Primo trionfo in carriera per il norvegese: nellodi, dopo il quarto posto di ieri, è stato il migliore sia nella prima che nella seconda manche. In 1'46"23 ha messo in ...

Eurosport_IT : 6° SLALOM E 6° VINCITORE DIVERSO IN STAGIONE! ?? Sebastian Foss-Solevaag vince il 2° slalom di Flachau e ottiene la… - SanMarino_RTV : #sci #coppadelmondo #FossSolevaag domina il secondo #Slalom di #Flachau - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: comanda Foss-Solevaag la prima manche, Vinatzer 26° con freno a mano… - Ticinonline : Primo trionfo di Foss-Solevaag, Meillard sfiora il podio #flachau - raceskimagazine : Flachau, Foss-Solevaag va come un treno e coglie il primo trionfo. Moelgg 13° -