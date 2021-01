Udinese | futuro di Gotti in bilico dopo sconfitta contro la Sampdoria

Leggi su udine20

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ladi Genovalarischia di costare caro a Luca, tecnico dell’. I friulani non vincono dal dodici dicembre scorso e in sette gare hanno raccolto appena tre punti, con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. A Genova non è andata meglio nonostante il vantaggio di De Paul, con Ranieri che grazie a cambi azzeccati ha cambiato volto alla gara rimontando i bianconeri friulani e condannandoli alla. La società friulana a questo punto sta valutando ildel proprio tecnico sempre più intanto che le prossime saranno decisive.