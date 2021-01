Prada Cup 2021 | a che ora gareggia Luna Rossa | programma | orari | tv | streaming RAI e Sky 17 gennaio

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Anche la seconda giornata di gara dellaCupè ormai andata in archivio, maè pronta a scendere nuovamente in acqua nella notte italiana tra sabato 16 e domenica 17per affrontare una doppia regata di vitale importanza in ottica primo posto del girone. Il team italiano si trova attualmente in seconda posizione con 1 punto, a -2 da Ineos Team Uk e a +1 su American Magic con una sfida in meno rispetto ad entrambi gli altri Challenger. Stanotte (a partire dalle ore 3.15)Pirelli se la vedrà prima con i britannici e a seguire con gli americani, nel tentativo di chiudere il secondo Round Robin in testa alla graduatoria insieme a Britannia grazie ad un doppio successo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta ...