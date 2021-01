Pallanuoto | Serie A1 2021 | Ortigia | Brescia | Savona e Posillipo al Preliminary Round Scudetto | Pro Recco e Salerno ad un passo

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) LaA1 2020-diha visto andare in scena oggi, sabato 16 gennaio, la quinta tornata. Nel Girone C, però, si è giocato il recupero del quarto turno, Lazio Nuoto-CC(con slittamento di-Telimar al 23 gennaio alle ore 15.00), vinta in trasferta dagli aretusei per 7-11. Nel Girone A l’Iren Genova Quinto batte per 10-7 la R.N. Nuotoma non ribalta la differenza reti dell’andata (-4), mentre nel Girone D il C.N.impatta per 7-7 col San Donato Metanopoli, invece la R.N.supera nettamente per 15-8 la R.N. Florentia, infine nel Girone B la Roma Nuoto cede per 5-25 all’AN. Arrivano così i primi verdetti: l’vince il Girone C e nel ...