'Ndrangheta: al via il secondo maxi processo della storia d'Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) Milano, 16 gennaio 2021 - Non è solo un fatto calabrese. L'avvio del maxi processo "Rinascita-Scott" contro i clan della 'Ndrangheta nel Vibonese, che si apre f ra imponenti misure di sicurezza nell'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) Milano, 16 gennaio 2021 - Non è solo un fatto calabrese. L'avvio del"Rinascita-Scott" contro i clannel Vibonese, che si apre f ra imponenti misure di sicurezza nell'...

Ferraresi_V : Via al più imponente processo alla #Ndrangheta. Orgoglio per aver inaugurato in #Calabria in tempi record un’aula b… - zazoomblog : Ndrangheta: al via il secondo maxi processo della storia dItalia - #Ndrangheta: #secondo #processo #della - BARRAIASSASSINA : RIBADIAMO CHE QUANDO PARLIAMO DEL MOSTRO CRIMINALE PAOLO BARRAI #PAOLOBARRAI, PARLIAO, DI UN MANDANTE DI OMICIDI, N… - Rocco_mitico : 'Ndrangheta, al via il secondo maxi processo della storia d'Italia - ubernograzie : Mafia, al via in Calabria il secondo maxiprocesso della storia d’Italia - LifeGate #taxi #Abusivi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta via 'Ndrangheta: al via il secondo maxi processo della storia d'Italia IL GIORNO 'Ndrangheta, al via in Calabria il secondo maxi processo della storia d'Italia

Nell'aula bunker oltre 300 imputati, più di 400 capi di imputazione e circa 600 avvocati. Alla sbarra cosche con ramificazioni in Lombardia. Ficarra e Picone: "Rompiamo il silenzio" ...

Impronte per il futuro, da bene confiscato a bene comune

«Abbiamo parlato con le persone che in quella via, ci abitano o ci lavorano ... stiamo restituendo alla città di Reggio Calabria un immobile confiscato alla ‘ndrangheta – dice Giancarlo Rafele – ...

Nell'aula bunker oltre 300 imputati, più di 400 capi di imputazione e circa 600 avvocati. Alla sbarra cosche con ramificazioni in Lombardia. Ficarra e Picone: "Rompiamo il silenzio" ...«Abbiamo parlato con le persone che in quella via, ci abitano o ci lavorano ... stiamo restituendo alla città di Reggio Calabria un immobile confiscato alla ‘ndrangheta – dice Giancarlo Rafele – ...