Napoli in lutto | Martina muore a 24 anni insieme al suo bimbo | “Un inspiegabile destino”

(Di sabato 16 gennaio 2021) E’ un brutto risveglio per la città di. La giovanePalumbo, 24appena, è morta. Era al quarto mese di gravidanza. Purtroppo è deceduto anche il piccolo che portava in grembo.inperPalumbo:a 24colche portava in grembo A dare notizia della drammatica L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

"Quando ti telefona una madre che ha perso la figlia, per un inspiegabile destino, ti senti raggelare il sangue e le sue lacrime al telefono come le mie gridano perché tutto questo?", racconta un cons ..."Un angelo, che ho visto nascere, è andata via, la dolcissima Martina. In grembo aspettava un bambino ed era al quarto mese. Non si immagina il dolore che provo io e la mia famiglia, per una giovane a ...