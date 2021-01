Guerra del Golfo | un conflitto ‘incompiuto’ che fa danni ancora oggi E la soluzione è una sola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 gennaio sono 30 anni dallo scoppio della primadel, in cui la coalizione internazionale attaccò l’Iraq di Saddam Hussein. L’inizio dellae la sua rapida evoluzione non diedero la percezione all’uomo comune di quali sarebbero state le sue conseguenze, nel breve, medio e lungo periodo. Questain realtà avrebbe cambiato per sempre il volto della regione mediorientale inaugurando una stagione di instabilità chepersiste. Il trentesimo anniversario dà lo spunto per fare un breve bilancio e analizzare la politica, le strategie internazionali e le loro implicazioni nello scenario mediorientale. A prescindere dal fatto, ormai storicamente riconosciuto, che il casus belli fu l’aggressione e l’invasione da parte delle forze irachene ...