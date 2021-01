Giulia Michelini irriconoscibile | cosa è accaduto all’attrice

Leggi su ck12

(Di sabato 16 gennaio 2021) La star della fiction italiana , il motivo della trasformazione. (screenshot video)Sicuramente è una delle attrici più amate dal pubblico italiano: stiamo parlando di, che nel ruolo di Rosy Abate è stata protagonista di molte fiction di successo. L’attrice nelle scorse settimane ha subito una trasformazione incredibile, ovviamente lo ha fatto soltanto per questioni lavorative. Infatti, la bella protagonista del cinema e della fiction fa parte del cast di Tutti per 1 – 1 per tutti, il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi. —>>> Ti potrebbe interessare anche Matilde Brandi confessa in lacrime: “Con Marco è finita”alla bellissimaPraticamente, nella pellicola è letteralmente ...