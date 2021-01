Como, arrivato il container per accogliere le salme in attesa di cremazione (Di sabato 16 gennaio 2021) Como, 16 gennaio 2021 - E' stato posizionato nell'area di servizio del cimitero di Camerlata il container refrigerato che, una volta attrezzato, potrà ospitare fino a 30 salme in attesa della ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gennaio 2021 - E' stato posizionato nell'area di servizio del cimitero di Camerlata ilrefrigerato che, una volta attrezzato, potrà ospitare fino a 30indella ...

Como, 16 gennaio 2021 - E' stato posizionato nell'area di servizio del cimitero di Camerlata il container refrigerato che, una volta attrezzato, potrà ospitare fino a 30 salme in attesa della cremazio ...

San Fermo della Battaglia (Como), 15 gennaio 2020 - Rimane alto il numero di ricoverati per coronavirus nelle strutture ospedaliere del territorio. L’altro giorno all’ospedale Sant’Anna si è verificat ...

