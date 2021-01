Bob | Francesco Friedrich domina la scena anche a St Moritz e vede ormai il titolo

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Un vero e proprio cannibale. Non ci sono altri termini., infatti,la tappa di Sankt(Svizzera) della Coppa del Mondo di bob 2020-2021 e centra il settimo successo (su otto gare) di questa sua incredibile annata. Il tedesco ha letteralmente impressionato sullo storico budello elvetico e ha ribadito che il, l’ennesimo della sua carriera, èad un passo e non è altro che una mera formalità. Dopo la copiosa nevicata di ieri, la località svizzera presenta condizioni perfette con sole pieno e temperature invernali. Di questo se ne giovano i bob, con velocità davvero notevoli. Per esempiostampa i record del tracciato in entrambe le discese. Inizia con un 1:06.27, quindi ...