Antonella Clerici | “…con te sempre nel mio cuore” | una difficile perdita per l’amata conduttrice

Leggi su sologossip

(Di sabato 16 gennaio 2021): “tenel mio”, unaper l’amatissima, manifestata in un commovente post.ha pubblicato da pochissimo un post dolcissimo, in cui ha manifestato il dolore e la mancanza per lasubita. Laal timone del programma E’mezzogiorno, è certamente amatissima, con il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.