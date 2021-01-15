Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 12:30 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Viabilità 15 GENNAIO 2021 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA A91 Roma FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO IN VIA BRACCIANENSE PER LAVORI RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TRAGLIATELLA E VIA DELLA STAZIONE DI CESANO NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STATALE ... Leggi su romadailynews
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