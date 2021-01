Torre Annunziata | caldaia esplode e fa divampare un incendio | bambina trasportata in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata di oggi, intorno alle 12:30, è divampato una causa dell’esplosione di una. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente con tre automezzi, insieme a Carabinieri e Polizia Municipale. La famiglia che abita nell’appartamento è stata messa in salvo, ma per laè stato deciso, in via precauzionale, il trasporto in. Una volta domate le fiamme, l’appartamento è stato messo in sicurezza ed ora sono in corso verifiche strutturali per l’intero stabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.