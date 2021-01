Ristoratori aperti a cena per protesta. Da oggi via al movimento “#ioapro”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dasi da inizio al, promosso da Matteo Salvini. Irimarranno, in violazione delle disposizioni di contenimento dell’epidemia. “Se entro le 18 dinon avremo risposte dal Governo sulle nostre richieste – spiega a Il Resto del Carlino Biagio Passaro, brand manager della catena di ristoranti e pizzerie in franchising Regina Margherita (presenti anche a Modena e Bologna, oltre che negli Stati Uniti), nonché uno degli ideatori e dei principali animatori del1501 – apriremo i nostri locali” Poi prosegue “Del resto, ci stanno imitando in tanti, e questo sostegno ovviamente mi fa piacere. Ma tutto è nato da cinque persone, una decina di giorni fa, di cui quattro ...

Oggi molti ristoranti rimarranno aperti a cena in virtù della loro adesione al movimento #iopro promosso da Matteo Salvini ..."Violare la legge è sempre un errore, anche se non la si condivide, perchè si dà un segnale grave di instabilità. In secondo luogo noi stiamo lavorando faticosamente per trovare tutti i ristori possib ...