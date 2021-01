Renzi, difensore della democrazia? Spazzatura! (E io di differenziata me ne intendo) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Io Matteo Renzi l’ho conosciuto in una trasmissione su di una rete televisiva fiorentina alla fine della quale denunciò la dottoressa Patrizia Gentilini di Isde perché aveva sostenuto che gli inceneritori facevano male. Io ero in trasmissione e rimasi stupito dalla violenza verbale del “tipo”. L’avevo già conosciuto in sede di Consiglio Provinciale di Firenze di cui era presidente notandolo per il suo estremismo a favore dell’inceneritore di Case Passerini a Firenze che lo portò a dichiarare che il referendum allora convocato dal comune di Campi Bisenzio e vinto a valanga dal “No” con una partecipazione di circa il 35% della popolazione era stata una vittoria del “Sì” perché la maggioranza non aveva votato. E poi lo “Sblocca Italia” per trivellare da Nord a Sud il Bel Paese dando slancio a trivellazioni e a ogni sorta di abominio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Io Matteol’ho conosciuto in una trasmissione su di una rete televisiva fiorentina alla finequale denunciò la dottoressa Patrizia Gentilini di Isde perché aveva sostenuto che gli inceneritori facevano male. Io ero in trasmissione e rimasi stupito dalla violenza verbale del “tipo”. L’avevo già conosciuto in sede di Consiglio Provinciale di Firenze di cui era presidente notandolo per il suo estremismo a favore dell’inceneritore di Case Passerini a Firenze che lo portò a dichiarare che il referendum allora convocato dal comune di Campi Bisenzio e vinto a valanga dal “No” con una partecipazione di circa il 35%popolazione era stata una vittoria del “Sì” perché la maggioranza non aveva votato. E poi lo “Sblocca Italia” per trivellare da Nord a Sud il Bel Paese dando slancio a trivellazioni e a ogni sorta di abominio ...

