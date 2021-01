Manuli | tormenti e trailer

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 16 gennaio 2021) La doccia di Psycho diventa un fuoco d’artificio, uno spezzatino in celluloide che innaffia a pioggia la suspense dell’intero cinema di Alfred Hitchcock: una doccia rovente, dove all’elementare coltello s’aggiungono martello e sega elettrica, lasciando sul campo corpi sacrificali fuori copione. Più che un bignamino divertito delle sequenze-clou, il corto di GuidoI love Hitchcock – che l’autore ha inserito nella cine-antologia per il grande omaggio che gli ha reso Cartoons on the Bay – è un neo-montaggio del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.