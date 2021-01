Luca Ricolfi: "Come si malgoverna un'epidemia" (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Come andranno le cose? L’ottimismo della volontà mi fa sperare che, finalmente, si cambierà strada, e si guarderà con più attenzione al modello dei paesi che hanno avuto successo nella lotta al virus. Ma il pessimismo della ragione mi avverte: l’attesa messianica del vaccino avvolgerà tutto e tutti, quasi niente cambierà davvero, nessuno sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Né ora né mai”.Luca Ricolfi, sociologo, docente di Analisi dei dati presso l’Università di Torino, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, fin dallo scorso febbraio sta studiando i dati relativi alla pandemia e alla sua gestione. Per La nave di Teseo ha dato alle stampe “La notte delle ninfee. Come si malgoverna un’epidemia”. Pubblichiamo un estratto. Ora il problema è non ripetere per la terza volta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) “andranno le cose? L’ottimismo della volontà mi fa sperare che, finalmente, si cambierà strada, e si guarderà con più attenzione al modello dei paesi che hanno avuto successo nella lotta al virus. Ma il pessimismo della ragione mi avverte: l’attesa messianica del vaccino avvolgerà tutto e tutti, quasi niente cambierà davvero, nessuno sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Né ora né mai”., sociologo, docente di Analisi dei dati presso l’Università di Torino, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, fin dallo scorso febbraio sta studiando i dati relativi alla pandemia e alla sua gestione. Per La nave di Teseo ha dato alle stampe “La notte delle ninfee.siun’”. Pubblichiamo un estratto. Ora il problema è non ripetere per la terza volta ...

