Inter | Conte sorride | Pinamonti | Sensi | Vecino e Darmian in gruppo

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Arrivano buone notizie per l’di Antonioin vista del big match della diciannovesima giornata contro la Juventus. Nella sessione odierna di allenamento Andrea, Stefano, Matiase Matteosono tornati a lavorare incon il resto dei compagni. Unico assente Danilo D’Ambrosio sicuro di non essere nella lista dei convocati per la sfida contro i bianconeri. SportFace.

Inter : ?? | FORMAZIONE Gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #FiorentinaInter! #CoppaItalia ???? #FORZAINTER - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questi ragazzi hanno a cuore l'Inter' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - fabbro94_tj : RT @deliux9: 10 leggende metropolitane (sfatate) sull’Inter di #Conte. - BolzanLuca : RT @deliux9: 10 leggende metropolitane (sfatate) sull’Inter di #Conte. -

Arrivano buone notizie nell'anti-vigilia della sfida alla Juventus per l'Inter, con Antonio Conte che potrà contare su Stefano Sensi, recuperato per il posticipo domenicale. Non ...Tre recuperi per Conte, infatti all'allenamento odierno hanno preso parte, dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi: Vecino, Sensi e Darmian.