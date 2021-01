Il vigile eroe salva la vita ad un bambino e viene investito

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Unnota qualcosa di strano mentre i bambini entrano a scuola. Un apecar impazzito, ma are vite ci pensa lui. Polizia Municipale (Facebook)Ingresso scolastico, zona adiacente all’accesso ad una delle strutture scolastiche della città, siamo a Milano. Come sempre, in questi casi, di turno, perguardare l’incolumità dei bambini e dei genitori che li accompagnano a scuola c’è un agente della polizia locale. Andrea, 53 anni, è li, a controllare che tutti fili liscio. I piccoli entrano a scuola, ma ad un certo punto Andrea nota un Apecar sopraggiungere a grande velocità, nel frattempo une sua madre, stanno attraversando la strada. Non ci pensa due volte Andrea, il piccolo mezzo di trasporto non accenna a frenare, e cosi, l’agente, fa da scudo, venendo scaraventato a terra. Niente ...

Il conducente del mezzo non aveva frenato in tempo per un problema tecnico al veicolo. L'agente motociclista, un uomo di 53 anni in servizio al Comando di Zona 3, ha riportato un trauma alla spalla. U ...Il fatto è accaduto mercoledì intorno alle 9 davanti alla primaria Bacone. L’agente, 53 anni, si è accorto di un motocarro che non aveva frenato in tempo e ha spinto via gli scolari rimanendo ferito a ...