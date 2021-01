Il retroscena | Scamacca | i dialoghi Juve-Sassuolo-Genoa continuano Preziosi ha un solo scrupolo

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Gianlucaresta sempre un potenziale uomo mercato. I contatti vanno avanti e andranno prevedibilmente avanti a lungo: ci sono tanti soldi in ballo, oltre 20 milioni più un’eventuale contropartita tecnica, è quindi interesse di tutti che si cerchino soluzioni. Alla, ripetiamo, il profilo piace moltissimo e farà di tutto per trovare una soluzione accontentando ilche chiede un pagamento almeno in 18 mesi. E la vicenda Milik, un potenziale candidato per lama a parametro zero, condiziona non poco perché i discorsi tra Napoli e Olympique andranno avanti, non si possono certo escludere situazioni che portino a uno sblocco. Lo diciamo soprattutto a beneficio di chi si è accorta ora di una trattativa ancora in piedi per il polacco a Marsiglia. E la, anche per questo motivo, ...