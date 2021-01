“Hai un handicap”. Amici, Alessandra Celentano choc. Poi rissa con la ballerina: la caccia dall’aula (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella nuova edizione di Amici, al fianco di Maria de Filippi è tornata Alessandra Celentano. La maestra di ballo è l’unica del cast originale del programma ad essere rimasta dietro al bancone dei professori ed è l’unica che nel corso di questi anni è riuscita a portare un po’ di scompiglio in classe e durante le varie puntate. Alessandra Celentano, nipote del cantante Adriano, è stata una ballerina di danza classica e nella scuola è arrivata, ormai anni fa, nelle vesti di professoressa puntigliosa e severa, spesso al centro di polemiche perché troppo purista della danza ma anche concentrata sul corpo e sulle misure dei ballerini. Ogni anno c’è qualcuno che finisce sotto le grinfie della professoressa e anche quest’anno la Celentano ha puntato la sua ‘preda’.



