Giulia De Lellis compie 25 anni: la festa e i regali di compleanno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Buon compleanno Giulia! Oggi 15 Gennaio, Giulia De Lellis compie 25 anni. Nonostante la pandemia, ha deciso di festeggiarlo in piccolo e di farsi un autoregalo esclusivo. L'unica inconveniente di questo compleanno è stata una botta in testa ieri mattina, nel giorno della vigilia, ma fortunatamente adesso sta benissimo. Leggi anche Giulia DE Lellis CADE E SBATTE LA TESTA: "FORSE DEVO FARE DEI CONTROLLI" (VIDEO) I FESTEGGIAMENTI IN CASA La celebre influencer, in questi ultimi giorni ha parlato molto del suo compleanno: dai regali al tipo di festeggiamento che avrebbe fatto, dato che al momento le grandi feste non sono possibili a causa della pandemia da Coronavirus e le conseguenti restrizioni anti ...

