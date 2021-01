Andare a votare potrebbe essere pericoloso per l'epidemia, dice Ricciardi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - "Da un punto di vista epidemiologico tutti gli assembramenti di migliaia o addirittura di milioni di persone sono un problema". Lo ha detto, nel corso della trasmissione 'Oggi e' un altro giorno' su Rai1, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo alla domanda sui problemi epidemiologici che potrebbero scaturire dall'Andare al voto. "Ad esempio gli Stati Uniti - ha aggiunto - stanno pagando i comportamenti di tutti coloro che sono andati di persona al seggio durante le elezioni. Fra questi moltissimi si sono ammalati, molti sono morti, perche' per quanto uno possa mantenere la distanza di sicurezza, quando si coinvolgono tante persone fatalmente ci sono delle aree di rischio che portano all'aumento di contagi". Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - "Da un punto di vista epidemiologico tutti gli assembramenti di migliaia o addirittura di milioni di persone sono un problema". Lo ha detto, nel corso della trasmissione 'Oggi e' un altro giorno' su Rai1, Walter, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo alla domanda sui problemi epidemiologici chero scaturire dall'al voto. "Ad esempio gli Stati Uniti - ha aggiunto - stanno pagando i comportamenti di tutti coloro che sono andati di persona al seggio durante le elezioni. Fra questi moltissimi si sono ammalati, molti sono morti, perche' per quanto uno possa mantenere la distanza di sicurezza, quando si coinvolgono tante persone fatalmente ci sono delle aree di rischio che portano all'aumento di contagi".

PiazzapulitaLA7 : 'Non credo che sia opportuno andare a votare adesso. Non ci sono le condizioni materiali per l'esercizio del voto d… - repubblica : Ricciardi: 'Vi sembra normale andare a votare a febbraio con 95mila morti?' - RaffaeleFitto : Quello che sta accadendo fra #Renzi e #Conte è imbarazzante, ma se @FratellidItalia chiede di andare a votare è IRR… - Jaysawa : @LorenzoCast89 Solo in Italia si può andare ai supermercati ma non a votare, che schifo.... - Agenzia_Italia : Andare a votare potrebbe essere pericoloso per l'epidemia, dice Ricciardi -

Ultime Notizie dalla rete : Andare votare Andare a votare potrebbe essere pericoloso per l'epidemia, dice Ricciardi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Andare a votare potrebbe essere pericoloso per l'epidemia, dice Ricciardi

Il conigliere del ministro Speranza cita l'esempio degli Stati Uniti, dove "stanno pagando i comportamenti di tutti coloro che sono andati di persona al seggio durante le elezioni" ...

Governo, Renzi: ‘Conte ha 161 voti al Senato? vedremo…’. A palazzo Madama nasce il gruppo Maie-Italia 23

Continua in vista del voto di lunedì e martedì in Parlamento la caccia ai cosiddetti responsabili in grado di sostenere il governo. Se l’operazione ‘scouting’ dovesse aver successo, il governo al Sena ...

Il conigliere del ministro Speranza cita l'esempio degli Stati Uniti, dove "stanno pagando i comportamenti di tutti coloro che sono andati di persona al seggio durante le elezioni" ...Continua in vista del voto di lunedì e martedì in Parlamento la caccia ai cosiddetti responsabili in grado di sostenere il governo. Se l’operazione ‘scouting’ dovesse aver successo, il governo al Sena ...