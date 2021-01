Tor Bella Monaca | due pusher arrestati durante controlli antidroga

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Prosegue il monitoraggio delle piazze di spaccio da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Torche, nella giornata di ieri, ha permesso l’arresto di altri 2di cocaina. Nel corso di una attivita’ di osservazione di una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, e’ finito in manette un cittadino colombiano di 21 anni, disoccupato e con precedenti. I militari dopo averlo notato aggirarsi con fare sospetto lo hanno fermato per un controllo e a seguito della perquisizione personale e’ stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina, del peso di circa 25 grammi e della somma contante di 210 euro, ritenuta provento della pregressa attivita’ illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Poco piu’ tardi, i Carabinieri, nel corso di un controllo di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, ...