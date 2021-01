Si aggiorna oggi Assassin’s Creed Valhalla | le novità dell’update 1 1 1 del 14 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Si chiamal’ultimo grande feticcio di tutti gli appassionati della saga “rosso sangue” a marchio Ubisoft, ma pure di quelli che erano alla ricerca di un’avventura longeva e densissima di attività. Il tutto arricchito dalle bellezze della storia e della mitologia vichinga, con il popolo norreno protagonista delle sue prime conquiste. Disponibile dallo scorso novembre anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft – vale a dire le introvabili PlayStation 5 e Xbox Series X, assieme alla più piccola ed economica Xbox Series S -,rappresenta uno dei migliori episodi di sempre per l’intero franchise d’Oltralpe, acclamato da stampa specializzata e pubblico nonostante non manchino difetti e sbavature. Per rendere l’esperienza di gioco ...