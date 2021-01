Internet, la frontiera del quantum e la sicurezza nazionale. L’analisi di Giordano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con la pubblicazione sulla rivista specializzata PRX quantum il 4 dicembre scorso è stato ufficialmente presentato al mondo, scientifico e no, l’esperimento condotto dal Fermilab (che è parte del Dipartimento per l’Energia americano), in collaborazione con privati, università e centri di ricerca. Semplificando di molto ciò che è stato compiuto da questa brillante collaborazione pubblico-privato americana (e canadese, grazie alla rappresentanza dell’Università di Calgary) possiamo dire che gli studiosi sono riusciti a teletrasportare dei qbit di fotoni a una distanza di 44 km tramite un cavo di fibra ottica con un’accuratezza, all’arrivo, superiore al 90% del materiale iniziale. Il sistema di partenza e quello di arrivo sono due network quantici, appartenenti uno all’Università di Calterch (California) e l’altro al Fermilab, entrambi in grado di interagire con gli ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con la pubblicazione sulla rivista specializzata PRXil 4 dicembre scorso è stato ufficialmente presentato al mondo, scientifico e no, l’esperimento condotto dal Fermilab (che è parte del Dipartimento per l’Energia americano), in collaborazione con privati, università e centri di ricerca. Semplificando di molto ciò che è stato compiuto da questa brillante collaborazione pubblico-privato americana (e canadese, grazie alla rappresentanza dell’Università di Calgary) possiamo dire che gli studiosi sono riusciti a teletrasportare dei qbit di fotoni a una distanza di 44 km tramite un cavo di fibra ottica con un’accuratezza, all’arrivo, superiore al 90% del materiale iniziale. Il sistema di partenza e quello di arrivo sono due network quantici, appartenenti uno all’Università di Calterch (California) e l’altro al Fermilab, entrambi in grado di interagire con gli ...

carlopiana : @jacopogiliberto Su Signal da anni. La frontiera è - simostu9 : RT @pausascenica: La verità è che internet per come lo intendiamo noi pionieri non esiste più da un pezzo, i tempi del far west in cui le r… - Francescovic17 : RT @pausascenica: La verità è che internet per come lo intendiamo noi pionieri non esiste più da un pezzo, i tempi del far west in cui le r… - pausascenica : La verità è che internet per come lo intendiamo noi pionieri non esiste più da un pezzo, i tempi del far west in cu… - DanielaPF75 : RT @g_bonfiglio: @fabioalisei @Pinperepette @raistolo @gurutechit 6 - Gli Italiani iniziano a comprare dalla Svizzera. 7 - Esce la 'Maratti… -

Ultime Notizie dalla rete : Internet frontiera Smart working, la nuova frontiera sono entroterra e 5 Terre. Il Secolo XIX Smart working, la nuova frontiera sono entroterra e 5 Terre

Anche la città del Golfo scopre di avere le carte in regola per offrire spazi di lavoro e di socialità lontano dalle metropoli ...

L'editoriale del CdM: "Gattuso sta mandando dei messaggi in codice"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Gli sfoghi di Gattuso vanno sempre interpretati, al di là della chiarezza del linguaggio: il senso lo si c ...

Anche la città del Golfo scopre di avere le carte in regola per offrire spazi di lavoro e di socialità lontano dalle metropoli ...Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Gli sfoghi di Gattuso vanno sempre interpretati, al di là della chiarezza del linguaggio: il senso lo si c ...