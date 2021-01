Insomniac Games pesca in casa Naughty Dog | art director di The Last of Us è la grande new entry

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Senza tanti clamori,Dog perde il suo art, John Sweeney, che va a prestare i suoi servigi in: se n'è accorta la community dei gamer, online, con un post su reddit dove si notava come i profili social dell'artista riportassero ora una nuova dicitura rispetto al passato. "Artpresso. Precedentemente Artdi Theof Us Part 2" è la nuova, sia su Twitter che su Instagram. Se andiamo a curiosare su LinkedIn troviamo qualche info in più: a quanto pare ha lasciatoDog già da un paio di mesi, lo scorso novembre, dopo quasi nove anni di lavoro nello Studio, due dei quali come Art. Leggi altro...

GamingToday4 : Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games parla delle possibilità di PS5 - badtasteit : #Ratchet&Clank: Rift Apart, Insomniac Games parla delle possibilità di PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : Insomniac Games

Everyeye Videogiochi

Il game director di Ratchet & Clank: Rift Apart ha promesso che l'attesa esclusiva PS5 godrà di un sistema di movimento veloce e responsivo.John Sweeney, ex art director di alcuni tra i più celebri titoli di Naughty Dog tra cui The Last of Us, è stato assunto da Insomniac Games.