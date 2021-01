Fonseca: 'Noi ambiziosi, a cominciare dal derby'. E sulla formazione... (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aggressività, la parola d'ordine di Fonseca per domani. Sarà una prova di forza per la Roma che cercherà di allungare la scia di risultati utili consecutivi. Fonseca garantisce sulla condizione fisica ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aggressività, la parola d'ordine diper domani. Sarà una prova di forza per la Roma che cercherà di allungare la scia di risultati utili consecutivi.garantiscecondizione fisica ...

È un profilo basso quello di Paulo Fonseca alla vigilia del derby, match che da quando siede sulla panchina della Roma non ha mai vinto: «Ma non lo ho nemmeno mai ...

Lazio, Inzaghi: "Vincere domani sarebbe la svolta. La Roma è un'ottima squadra, stimo Fonseca"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia del derby di Roma: Chi ha più da perdere in questo derby? "Sappiamo tutti quello che rappresenta il ...

