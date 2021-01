Domenico Scilipoti: "Non è un'offesa essere responsabili, Conte può farcela" (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non è affatto un’offesa essere un ‘responsabile’. responsabilità è una parola nobile. Certo, poi c’è chi lo fa nell’interesse del Paese e chi, invece, vuol garantirsi un posto che poi potrebbe perdere appena si va a votare...Io nel 2010 ho agito nell’interesse del Paese, allora era una situazione politica diversa e particolare. Ma anche oggi la situazione è molto particolare, anzi drammatica e molto, molto delicata. Ogni parlamentare faccia un atto di responsabilità per uscire rapidamente dall’attuale emergenza economica e sanitaria e magari poi tornare a votare...”. A parlare è l’ex ‘responsabile’ Domenico Scilipoti , il senatore di Idv che nel dicembre 2010 lasciò Antonio Di Pietro per ‘salvare’ il Berlusconi quarter da un’inevitabile crisi al buio. Scilipoti non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non è affatto un’un ‘responsabile’.tà è una parola nobile. Certo, poi c’è chi lo fa nell’interesse del Paese e chi, invece, vuol garantirsi un posto che poi potrebbe perdere appena si va a votare...Io nel 2010 ho agito nell’interesse del Paese, allora era una situazione politica diversa e particolare. Ma anche oggi la situazione è molto particolare, anzi drammatica e molto, molto delicata. Ogni parlamentare faccia un atto dità per uscire rapidamente dall’attuale emergenza economica e sanitaria e magari poi tornare a votare...”. A parlare è l’ex ‘responsabile’, il senatore di Idv che nel dicembre 2010 lasciò Antonio Di Pietro per ‘salvare’ il Berlusconi quarter da un’inevitabile crisi al buio.non ...

