Diletta Leotta tra due fuochi, Can Yaman e Zlatan Ibrahimovic al suo fianco

Nota conduttrice sportiva e tra le più invidiate d'Italia in quest'ultimo periodo, Diletta Leotta sta facendo molto parlare di sé e del presunto flirt con l' attore turco Can Yaman.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - Tv3Blog : DILETTA LEOTTA HOT, “LO RIFAREI!!” #dilettaleotta #leotta. #CanYamanInItaly #CanYaman #Can #yaman… - MFerraglioni : DILETTA LEOTTA HOT, “LO RIFAREI!!” #dilettaleotta #leotta. #CanYamanInItaly #CanYaman #Can #yaman… - BlogSocialTv1 : DILETTA LEOTTA HOT, “LO RIFAREI!!” #dilettaleotta #leotta. #CanYamanInItaly #CanYaman #Can #yaman… -

Diletta Leotta è la regina del gossip del momento che si trova tra due maschi alfa ovvero Can Yaman e il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

