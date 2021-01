**Coronavirus: bozza Dpcm, 'Università anche in presenza ma in base a sicurezza sanitaria'** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Le Università, "in base all'andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza" secondo le "esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della ricerca" e "ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza". E' quanto si legge nella bozza del Dpcm sulle misure anti Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Le, "inall'andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in" secondo le "esigenze dinel rispetto delle linee guida del Ministero dell'e della ricerca" e "ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in". E' quanto si legge nelladelsulle misure anti Covid.

