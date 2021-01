Cento toghe nel mirino del Csm Lo scandalo Palamara è senza fine Si moltiplicano i procedimenti disciplinari Da chiarire eventuali incompatibilità sulle nomine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono un centinaio i magistrati finiti ora con un procedimento aperto dal Csm dopo essere finiti nelle chat di Luca. Questo l’ennesimo pesante effetto di quello che è forse il più grandeche ha investito la magistratura italiana, portando alla luce manovre e manovrine attorno allenegli uffici giudiziari, e che continua a far tremare pericolosamente anche Palazzo dei Marescialli. LA BUFERA. Iaperti suimagistrati sono stati rivelati nel corso del Plenum dal membro laico Alessio Lanzi, di Forza Italia, vicepresidente della prima commissione, che ha all’esame alcune di tali pratiche, aperte per valutare la sussistenza dei presupposti perprofili difunzionale o ambientale. E il plenum ha discusso ...

Cento magistrati a rischio trasferimento d'ufficio, forse più, per le chat con Luca Palamara su incarichi, nomine e traffici vari. Il Csm in plenum affronta i primi 3 casi, con altrettante proposte d' ...Anche il CNF si associa alla richiesta dell'ANM: vaccinare avvocati e giudici per garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria ...