Berlusconi rassicura: “Sto bene, ricovero per accertamenti di routine” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nota ufficiale di Silvio Berlusconi direttamente dall’ospedale. Ricoverato quest’oggi al Centro cardiotoracico di Monaco per un problema cardiaco dopo un malore avvertito, il leader di Forza Italia ha voluto rassicurare tutti e soprattutto ha ringraziato per i tanti messaggi ricevuto in queste ore dopo l’annuncio di un ingresso in clinica. “Ringrazio i molti che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nota ufficiale di Silviodirettamente dall’ospedale. Ricoverato quest’oggi al Centro cardiotoracico di Monaco per un problema cardiaco dopo un malore avvertito, il leader di Forza Italia ha volutore tutti e soprattutto ha ringraziato per i tanti messaggi ricevuto in queste ore dopo l’annuncio di un ingresso in clinica. “Ringrazio i molti che L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Silvio @Berlusconi rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero in un reparto di cardiologia a #Monaco… - _DAGOSPIA_ : COME STA BERLUSCONI? –SILVIO RASSICURA TUTTI DALL’OSPEDALE DI MONTECARLO: SONO IN BUONE CONDIZIONI… - terninrete : Berlusconi rassicura tutti: “sto bene, controlli di routine” #silvioberlusconi #albertozangrillo… - grotondi : RT @lucianoghelfi: #Berlusconi dall'ospedale di #Monaco sente al telefono gli altri leader del #centrodestra e rassicura: 'Sono in buone co… - lucianoghelfi : #Berlusconi dall'ospedale di #Monaco sente al telefono gli altri leader del #centrodestra e rassicura: 'Sono in buo… -