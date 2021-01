Aspettando Harden, i Nets schiantano i Knicks con Durant (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una giornata che rimarrà nella storia della franchigia si chiude con il convincente successo, rilassamento nel finale a parte, nel derby newyorchese. I Nets festeggiano, quindi, la conclusione della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una giornata che rimarrà nella storia della franchigia si chiude con il convincente successo, rilassamento nel finale a parte, nel derby newyorchese. Ifesteggiano, quindi, la conclusione della ...

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Harden Aspettando Harden i Nets schiantano i Knicks con Durant La Gazzetta dello Sport Juve, l'Inter è dietro l'angolo. Pirlo prepara le prime contromosse e aspetta notizie dall'infermeria

E' il momento più caldo della stagione e tutto vale, valgono persino le attese: Cuadrado, in questo senso, può essere decisivo con il suo ritorno. Da cosa passa, però, la speranza tricolore delle due ...

Nba, il punto di inizio stagione

Stagione accorciata, off-season brevissima, partite rinviate causa Covid e altre giocate con squadre ridotte all’osso per il coronavirus: la NBA è partita in fretta e furia per non perdere gli introit ...

