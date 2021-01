Alcuni Google Pixel hanno problemi con il sistema di sblocco con il viso (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si stanno moltiplicando le segnalazioni di un bug che rende impossibile agli utenti Google Pixel lo sblocco del device con il proprio viso L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 14 gennaio 2021) Si stanno moltiplicando le segnalazioni di un bug che rende impossibile agli utentilodel device con il proprioL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Daniela192601 : RT @Wikileaks_Ita: Come potete notare alcuni uomini della squadra di transizione di Joe #Biden sono membri dell'oligarchia della #SiliconVa… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità per 'LINEA ITALIA' LCN 140 canale presente nel Mux ReteA2 Ch 33 M.Ronzone (AL) + M.Penice (PC). D… - bassarelli : RT @PalliCaponera: Dopo alcuni tentativi di cambiare gli argomenti di una chat di whatsapp, ho ceduto non ho potuto sopportare l'ultimo me… - 4_tpwk : oggi abbiamo usato i computer,alcuni della scuola altri portati da casa tipo me,in classe e non abbiamo fatto nient… -