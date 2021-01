Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 08.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA CODE TRA TOR TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. FILE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E MALAFEDE VERSO. ANCORA DISAGI SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGHE CODE DA MONTEROTONDO SCALO AL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONECODE ANCHE, NEL SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO PER CONTROLLO AD UN TRENO A TEANO. RITARDI FINO A 100 MINUTI DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DI ASTRAL TORNA PIU’ TARDI ...