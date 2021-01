USA, forte crescita delle richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Crescono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana all’8 gennaio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un forte aumento del 16,7% dopo il +1,7% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 20,1%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento dell’8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 2,88% dal 2,86%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Crescono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana all’8 gennaio 2021. L’indice che misura il volumedomande di mutuo ipotecario registra unaumento del 16,7% dopo il +1,7% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è salito del 20,1%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento dell’8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi suitrentennali sono saliti al 2,88% dal 2,86%.

(Teleborsa) - Crescono le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana all'8 gennaio 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un forte aumento del ...

