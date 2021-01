Scopre di essere positivo al secondo set. Gioca, vince e va in quarantena (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Denis Kudla ha battuto 6-4 6-3 Elliot Benchetrit nel match di primo turno di qualificazione agli Australian Open, in Qatar, ma lo ha fatto da positivo al Covid. Lo ha scoperto, tra l’altro mentre era in vantaggio 6-4 5-3, sul finire del secondo set. Non si è scomposto, è andato alla battuta, e ha chiuso il match. Poi, da vincitore, ha dovuto abbandonare il tabellone e chiudersi in quarantena. L’avversario l’ha raccontato su Instagram: “L’abbiamo saputo sul 5-3 del secondo set, mi hanno spiegato che se avessi vinto quel game lui si sarebbe dovuto immediatamente ritirare e sarei stato io a passare il turno“. A beneficiare del forfait obbligato di Kudla invece è l’australiano Dane Sweeny (numero 794 ATP), che dopo aver sconfitto Copil al primo turno si ritrova direttamente al match decisivo contro Stakhovsky per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Denis Kudla ha battuto 6-4 6-3 Elliot Benchetrit nel match di primo turno di qualificazione agli Australian Open, in Qatar, ma lo ha fatto daal Covid. Lo ha scoperto, tra l’altro mentre era in vantaggio 6-4 5-3, sul finire delset. Non si è scomposto, è andato alla battuta, e ha chiuso il match. Poi, da vincitore, ha dovuto abbandonare il tabellone e chiudersi in. L’avversario l’ha raccontato su Instagram: “L’abbiamo saputo sul 5-3 delset, mi hanno spiegato che se avessi vinto quel game lui si sarebbe dovuto immediatamente ritirare e sarei stato io a passare il turno“. A beneficiare del forfait obbligato di Kudla invece è l’australiano Dane Sweeny (numero 794 ATP), che dopo aver sconfitto Copil al primo turno si ritrova direttamente al match decisivo contro Stakhovsky per ...

