Partorisce e uccide neonato con 22 coltellate 30enne condannata a 2 anni di carcere

lostthemoth : più, la morte di Michele è stata straziante. Il ritorno di Antonio che vendica i suoi fratelli e uccide quel pezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Partorisce uccide

Una 30enne originaria dell'Ucraina ha partorito un bimbo per poi ucciderlo con 22 coltellate all'addome: una vicenda agghiacciante ...In Ucraina meridionale, una 30enne, già madre di altri 2 figli, ha ucciso il figlio appena partorito da sola in casa ...