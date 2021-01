Nuovi accordi sulla Privacy WhatsApp: bisogna davvero preoccuparsi? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Entro il giorno 8 Febbraio 2021 tutti gli utenti dovranno acconsentire ai Nuovi termini della Privacy di WhatsApp altrimenti non potranno più utilizzare l’app. Ma qual è la verità? C’è davvero da preoccuparsi? In questo leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Entro il giorno 8 Febbraio 2021 tutti gli utenti dovranno acconsentire aitermini delladialtrimenti non potranno più utilizzare l’app. Ma qual è la verità? C’èda? In questo leggi di più...

TRIESTE_news : WhatsApp, nuovi accordi privacy, nessun 'pericolo' per gli utenti europei - - giuliaistyping : RT @MediasetTgcom24: WhatsApp e i nuovi accordi sulla privacy, ecco perché per gli utenti europei non cambia nulla #whatsapp https://t.co… - dalvin_update : RT @MediasetTgcom24: WhatsApp e i nuovi accordi sulla privacy, ecco perché per gli utenti europei non cambia nulla #whatsapp https://t.co… - zombificazione : RT @zombificazione: “Le promesse per una transizione giusta, accordi verdi, nuovi accordi, ricostruire schemi migliori, non sono altro che… - ilcjanpeteisba1 : @byoblu @MoriMrc -