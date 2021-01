Multicentrica | verde | tecnologica Così saranno le nostre città

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) È cominciato Sette Giorni per Paesaggi, festival organizzato da EN Laboratorio Collettivo: è tornato con un’inedita versione podcast che anticipa il tradizionale appuntamento, di persona, che si tiene ogni anno a maggio a Piacenza. In tutto sette puntate – disponibili sulla piattaforma storielibere.fm – per altrettanti approfondimenti, lectio e incontri con psicologi, filosofi, architetti, giornalisti e visionari che raccontano come sta cambiando, anche per via della pandemia, la relazione tra noi e l’ambiente, e quindi anche il nostro modo di abitare.