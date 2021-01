Mattarella amareggiato ma pronto Responsabili? Solo col loro partito (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il governo Conte 2 è ormai giunto al capolinea dopo l'ultimo scontro della notte scorsa in Consiglio dei ministri che porterà inevitabilmente alle dimissioni delle ministre renziane Bellanova e Bonetti e costringerà il presidente della Repubblica Mattarella a prendere delle decisioni. Fonti del Quirinale - si legge sul Corriere della Sera - descrivono il Capo dello Stato amareggiato ma pronto. Per lui la prospettiva che la contagiosità del Covid vada definitivamente fuori controllo e che l’economia reale (quella piccola delle partite Iva, per intenderci) resti senza una minima rete di sicurezza pesa ben di più delle smanie politiche per il controllo del governo. Sono troppi gli interrogativi aperti, tutti legati a come avverrà la rottura e alle strategie nel frattempo costruite dagli antagonisti. Esercizio impossibile finché i giocatori ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il governo Conte 2 è ormai giunto al capolinea dopo l'ultimo scontro della notte scorsa in Consiglio dei ministri che porterà inevitabilmente alle dimissioni delle ministre renziane Bellanova e Bonetti e costringerà il presidente della Repubblicaa prendere delle decisioni. Fonti del Quirinale - si legge sul Corriere della Sera - descrivono il Capo dello Statoma. Per lui la prospettiva che la contagiosità del Covid vada definitivamente fuori controllo e che l’economia reale (quella piccola delle partite Iva, per intenderci) resti senza una minima rete di sicurezza pesa ben di più delle smanie politiche per il controllo del governo. Sono troppi gli interrogativi aperti, tutti legati a come avverrà la rottura e alle strategie nel frattempo costruite dagli antagonisti. Esercizio impossibile finché i giocatori ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Mattarella amareggiato ma pronto. 'Responsabili', solo con un loro partito - vaniacavi : RT @LykanLA: @dottorbarbieri Mattarella amareggiato non può avere nemmeno l'espressività che Sergio Leone vedeva in Clint Eastwood : con e… - Affaritaliani : Mattarella è amareggiato ma pronto 'Responsabili', solo con un loro partito - Affaritaliani : Mattarella amareggiato ma pronto. 'Responsabili', solo con un loro partito - LykanLA : @dottorbarbieri Mattarella amareggiato non può avere nemmeno l'espressività che Sergio Leone vedeva in Clint Eastwo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella amareggiato Mattarella amareggiato ma pronto. "Responsabili", solo con un loro partito Affaritaliani.it Recovery: ok in CdM, fantasma crisi su Palazzo Chigi

Attesa per la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio di oggi che potrebbe sancire lo strappo finale ...

Mattarella amareggiato ma pronto. "Responsabili", solo con un loro partito

In caso di un nuovo governo di "responsabili", - prosegue il Corriere - il numero dei componenti dovrebbe essere sul serio congruo e tale da costituirsi subito in un gruppo parlamentare, perché si sa ...

Attesa per la conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio di oggi che potrebbe sancire lo strappo finale ...In caso di un nuovo governo di "responsabili", - prosegue il Corriere - il numero dei componenti dovrebbe essere sul serio congruo e tale da costituirsi subito in un gruppo parlamentare, perché si sa ...