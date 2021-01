(Di mercoledì 13 gennaio 2021)prima del reality show in chiave vip, aveva partecipato alla sua“nip”. Nel 2011 partecipa come concorrente al12, ma la sua permanenza nella casa più spiata di Cinecittà dura a stento due settimane.unin“bullo” Ecco cosa si leggeva nella sua scheda di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

paradzayn : mario ermito mi candido a tua social media manager perché sei un boomer - blogtivvu : Mario Ermito, spunta un video in versione “bulletto” dal Grande Fratello 12: furiosa lite #GFVip - AllegriaStupida : La profezia di Mario Ermito si è avverata ?? #GFVIP #TZVIP - onikasleezy : #gfvip #tzvip cecilia capriotti tommaso zorzi stefania orlando mario ermito giacomo urtis dayane nello #rosmello ma… - gossiptrash_ : Mario Ermito e Giacomo Urtis??? Non l’avrei mai detto?? xoxo?? gossip trash #gfvip #marioermito #giacomourtis -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito

Mario Ermito, spunta un video "amarcord" in versione “bulletto” dal Grande Fratello 12: furiosa lite con gli altri concorrenti.Giacomo Urtis ha confermato di aver ospitato in casa sua Mario Ermito, e secondo i rumor in circolazione tra i due sarebbe in atto una liaison.