L’Eredità, la gaffe sulla Torre Eiffel fa scoppiare l’ironia sui social (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A L’Eredità abbiamo visto gaffe di ogni tipo, tanto che siamo ormai abituati agli scivoloni dei concorrenti, anche quando si sbagliano su qualcosa di grosso come la Torre Eiffel. Come? Non sapete di cosa stiamo parlando? Allora dobbiamo approfondire davvero! LEGGI ANCHE — Massimo Cannoletta, il suo nuovo lavoro dopo L’Eredità: ecco cosa fa oggi dopo il successo in tv gaffe grossolana a L’Eredità: una concorrente sbaglia l’ubicazione della Torre Eiffel e la piazza addirittura a Pisa. Il web si scatena con l’ironia.L’Eredità: la gaffe sulla Torre Eiffel a Pisa Partiamo dal principio. A L’Eredità, durante una delle sfide ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aabbiamo vistodi ogni tipo, tanto che siamo ormai abituati agli scivoloni dei concorrenti, anche quando si sbagliano su qualcosa di grosso come la. Come? Non sapete di cosa stiamo parlando? Allora dobbiamo approfondire davvero! LEGGI ANCHE — Massimo Cannoletta, il suo nuovo lavoro dopo: ecco cosa fa oggi dopo il successo in tvgrossolana a: una concorrente sbaglia l’ubicazione dellae la piazza addirittura a Pisa. Il web si scatena con: laa Pisa Partiamo dal principio. A, durante una delle sfide ...

LiberoVivere : L'Eredità, la gaffe della concorrente (laureata in Lettere) sulla Torre Eiffel: «È a Pisa». Effetti del covid - mariamacina : L'Eredità, la gaffe della concorrente (laureata in Lettere) sulla Torre Eiffel: «È a Pisa» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: L'Eredità, l'incredibile gaffe della concorrente sulla Torre Eiffel: «È a Pisa». Insinna stupito - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: L'Eredità, l'incredibile gaffe della concorrente sulla Torre Eiffel: «È a Pisa». Insinna stupito - infoitcultura : L'Eredità, la gaffe della concorrente (laureata in Lettere) sulla Torre Eiffel: «È a Pisa» -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità gaffe L'Eredità | l'incredibile gaffe nella domanda su Cavour | “Nel 1869 era già morto” Zazoom Blog