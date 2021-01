La Camera statunitense sta votando l’impeachment per Trump

ilpost : Alla Camera statunitense intanto è cominciato il voto sulla mozione di impeachment contro Trump: ci si aspetta sarà… - ilpost : È stato arrestato Richard Barnett, l’uomo entrato con la forza nell’ufficio della speaker della Camera statunitense… - Gardella90 : RT @ilpost: Alla Camera statunitense intanto è cominciato il voto sulla mozione di impeachment contro Trump: ci si aspetta sarà approvata p… - OmarPorro_Eu : RT @ilpost: Alla Camera statunitense intanto è cominciato il voto sulla mozione di impeachment contro Trump: ci si aspetta sarà approvata p… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Alla Camera statunitense intanto è cominciato il voto sulla mozione di impeachment contro Trump: ci si aspetta sarà approvata p… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera statunitense

L'accusa è quella di avere istigato i suoi sostenitori ad attaccare il Congresso, una settimana fa: fra qualche ora si terrà il voto definitivo ...'Il 25esimo emendamento non serve per punire o per l'usurpazione. Nella lettera, Pence ha scritto che il 25esimo emendamento non è nel miglior interesse degli Stati Uniti. Ansa. COMMENTA E CONDIVIDI.