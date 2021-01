Gazzetta | Agnelli vuole restituire potere a calciatori e club | ma dimentica i tifosi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gianfranco Teotino sulladello Sport riprende le parole del presidente della Juve, Andrea, in una recente intervista per la rivista Linkiesta Forecast Sostiene Andreache il modello cui siamo abituati sia andato in crisi nel momento in cui si è creata una crepa alla base della piramide: “I dilettanti non giocano quasi più, i giovani non si avvicinano allo sport e i consumatori devono selezionare necessariamente molto più di prima”. Secondoé necessario cominciare da subito a costruire un futuro diverso che poggi su i protagonisti, gli imprenditori e gli appassionati. Il presidente bianconero considera che gli interessi di queste categorie non vengano tenute nella giusta considerazione dalla Fifa, bisognerebbe perciò redistribuiredecisionale ai ...