"Fatevi iniettare quella m*** e non rompetemi il c***". Vaccino, follia dell'ex ciclista Riccò: eppure quando correva... pazzesco (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riccardo Riccò, il ciclista professionista che nel febbraio del 2011 dieci anni fa,era stato ricoverato in ospedale a Modena in gravi condizioni perché si era iniettato una sacca di sangue conservata in frigorifero da 25 giorni. squalificato poi per doping per 12 anni ha dichiarato che non è disposto a farsi iniettare il Vaccino per il coronavirus. "Leggo di una marea di persone che dicono che il Vaccino deve essere obbligatorio!!!! Ma stiamo scherzando !!!!", ha scritto sulla sua pagina Facebook il 37enne Riccò, "Io faccio quello che voglio del mio corpo. Nessuno può costringermi a fare qualcosa che, se avesse effetti negativi su il mio corpo, a rimetterci sarei solo io. Quindi: voi Fatevi pure iniettare non so quale m***da, ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riccardo, ilprofessionista che nel febbraio del 2011 dieci anni fa,era stato ricoverato in ospedale a Modena in gravi condizioni perché si era iniettato una sacca di sangue conservata in frigorifero da 25 giorni. squalificato poi per doping per 12 anni ha dichiarato che non è disposto a farsiilper il coronavirus. "Leggo di una marea di persone che dicono che ildeve essere obbligatorio!!!! Ma stiamo scherzando !!!!", ha scritto sulla sua pagina Facebook il 37enne, "Io faccio quello che voglio del mio corpo. Nessuno può costringermi a fare qualcosa che, se avesse effetti negativi su il mio corpo, a rimetterci sarei solo io. Quindi: voipurenon so qualeda, ma non ...

Blanco_Blu : Fatevi iniettare un po’ d’amore. Che é meglio. ?????? - clabotta86j : Riccardo Riccò, ex ciclista, due squalifiche per doping di cui la seconda a vita, ha pubblicato (e poi rimosso) un… - FermaniFabio : RT @MPoltero: Ciclista NO VAX: “...fatevi pure iniettare non so quale merda...” Squalificato a vita per doping: si era iniettato sangue con… - mario_bontempo : RT @MPoltero: Ciclista NO VAX: “...fatevi pure iniettare non so quale merda...” Squalificato a vita per doping: si era iniettato sangue con… - oldo_bis : RT @MPoltero: Ciclista NO VAX: “...fatevi pure iniettare non so quale merda...” Squalificato a vita per doping: si era iniettato sangue con… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatevi iniettare Vaccino, la follia di Riccardo Riccò: "Fatevi iniettare quella m*** e non rompetemi il c***" Liberoquotidiano.it L’ULTIMA DI RICCÒ: “IL VACCINO ANTI-COVID? NON MI FARÒ MAI INIETTARE QUELLA M…..DA”

Al grido di “non mi farò mai iniettare quella m…..da”, il grande esercito dei no-vax – da ieri – ha un legionario in più. Si tratta di Riccardo Riccò. Sì, proprio lo stesso corridore che nel febbraio ...

Al grido di “non mi farò mai iniettare quella m…..da”, il grande esercito dei no-vax – da ieri – ha un legionario in più. Si tratta di Riccardo Riccò. Sì, proprio lo stesso corridore che nel febbraio ...